Serie C: il Modena crolla a Salò, brivido Carpi a Rimini

Il Modena esce sconfitto per 2-1 dallo stadio di Salò nella gara contro la Feralpi. A sbloccare il risultato ci pensa subito Miracoli, al 3'. Alla rete del vantaggio Feralpi risponde Ferrario al 19′, ma non basta perché Scarsella mette fine ai giochi firmano al 35′, la rete del definitivo vantaggio. I gialloblù, von all'attivo un solo punto nelle ultime tre gare si fermano, dopo la sconfitta di oggi, a 34 punti in classifica. Prossima gara, allo stadio Braglia, contro la sambenedettese.



Il Carpi di Riolfo riesce a recuperare l'importante ed iniziale svantaggio di due reti a zero inferto dal Rimini alla fine del primo tempo. Con i gol di Codromaz e Letizia. Da li in poi, complice anche l'espulsione di Palma nella ripresa, il Carpi riprende determinazione, e prima con la rete e poi con il rigore trasformato, Biasci risce a raddrizzare in parte la partita, e guagnare un punto fondamentale, anche per l morale.





I tabellini



Feralpisalò-Modena 2-1

Reti: 3′ Miracoli (F), 19′ Ferrario (M), 35′ Scarsella (F).

Feralpisalò (4-3-2-1) De Lucia; Vitturini (86′ Zambelli), Magnino, Rinaldi, Eguelfi; Hergheligiu (61′ Altobelli), Guidetti, Pesce; Maiorino (86′ Mordini), Scarsella; Miracoli (61′ Ceccarelli). A disposizione: Liverani, Spezia, Baldassin, Bertoli. Allenatore: Sottili.

Modena (4-3-1-2) Pacini; Mattioli (72′ Bearzotti), Ingegneri, Zaro, Varutti; Davì (59′ Pezzella), Rabiu (72′ Laurenti), Muroni; Tulissi; Ferrario (79′ Spaviero), Spagnoli (59′ Rossetti). A disposizione: Narciso, Giron, Politti, Stefanelli, Boscolo Papo, De Grazia, Bruno Gomes. Allenatore: Mignani.

Arbitro: Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto (Assistenti: Andrea Bianchini e Antonio D’Angelo, entrambi di Perugia)

Note: Ammoniti: Varutti, Ceccarelli, Ingegneri, Maiorino, Pezzella





Rimini-Carpi 2-2