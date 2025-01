Serie D, Bertani (Cittadella Vis Modena): 'I ragazzi hanno dato il massimo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sconfitta per 0-2 in casa contro la Pistoiese il suo vice Damiano Bertani: 'Sapevamo che era una gara contro una squadra forte – spiega - che aveva vinto 6 delle ultime 7 gare. Noi abbiamo fatto il massimo, eravamo oltre l’emergenza fra squalifiche, infortuni e gente che ha giocato stringendo i denti come Sabotic e Guidone. Abbiamo poco da rimproverare ai ragazzi, abbiamo fatto un primo tempo difensivamente ottimo, anche se siamo stati un po’ frenetici in fase di possesso, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio la fase di possesso ma siamo stati puniti ai primi due tiri in porta'.Per il giallo Sabotic salterà Imola, dove potrebbe mancare anche l'infortunato Formato.

'Ora speriamo di recuperare i tanti assenti e che l’infortunio di Formato non sia grave'.In casa Toscana mister Alberto Villa si goda il poker di successi. 'Devo fare i complimenti ai ragazzi – ha commentato mister Villa nel post gara – non era facile venire in questo campo in un momento come questo, perchè la Cittadella Vis Modena dopo quello che era successo domenica sapevamo che avrebbe avuto un atteggiamento forsennato nei primi minuti. Lo hanno avuto per tutto il primo tempo ma siamo stati bravi a non rischiare niente anche per tutto il resto dei novanta minuti, poi il secondo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni dove siamo riusciti a fargli male e dopo la partita si è messa in discesa'.'Gli attaccanti quando fanno gol sono sempre una nota positiva – ha evidenziato Villa – ma sono stati tutti bravi, anche chi entrato e ha fatto la differenza con grossa determinazione. Ci tenevo a fare i complimenti alla società Cittadella Vis Modena perchè ci ha accolto veramente benissimo ed è la prima volta che mi capita nel calcio. Sono piccolezze che però fanno la differenza e insegnano l’educazione e il rispetto che hanno per le squadre avversarie. Ci tenevo a dirlo perchè il loro allenatore e il loro presidente hanno speso parole importanti per noi e oggi lo hanno dimostrato con i fatti'.