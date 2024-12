Serie D, Biagini (Cittadella): 'Siamo soddisfatti del girone d'andata'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Aggiungo anche che nelle 17 gare giocate finora, nessuno ci ha mai messo sotto, nemmeno le primi tre, Forlì, Ravenna e Tau Altopascio'.

Il Cittadella, che viaggia a -10 dai playoff e +3 sui playout, ha perso 8 gare, tutte di un gol di scarto. 'Purtroppo – sottolinea Biagini - ci mancano almeno 4 o 5 punti, tutti pareggi in gare equilibrate che abbiamo buttato via per la troppa voglia di vincere, come l’ultima col Tuttocuoio. E questo mi fa ben sperare per il ritorno, sperando di avere meno infortuni'.

Sul cambio di panchina, il giovane Mattia Gori al posto del più esperto Francesco Salmi, Biagini dice. 'Un cambio che ci voleva. C'è da dire anche che Gori ha portato metodologie differenti da quelle di Salmi e serve un po’ alla squadra per assimilarle. Il mercato? Vista l’assenza di Aldrovandi ancora per qualche settimana, saremo vigili per un difensore. Voglio comunque far notare che dal Cittadella nessuno vuole andare via mentre tanti vogliono venire qui'.

Matteo Pierotti