Serie D: Cittadella col Fiorenzuola cerca prima vittoria all'Allegretti

Il ds della Cittadella Bob Fantazzi fa il punto su queste prime nove giornate. 'La classifica è in linea con le attese, anche perché abbiamo affrontato già 3 delle prime 4. Poi è vero che fuori casa abbiamo fatto molto meglio che in casa conquistando 3 vittorie su 4, ma credo che questo sia solo un caso. Anche mercoledì col Forlì, che, certo, non ha rubato nulla, l'avremmo potuta anche pareggiare. Spesso a San Damaso la voglia di vincere ci ha portato a lasciare punti per strada'.

Con 14 reti quello di Salmi è il quarto miglior attacco del girone, anche se i gol sono arrivati solo dalle punte: 6 a testa Formato e Guidone, uno Truffelli e Sala. 'Manca in effetti qualche gol da centrocampisti e difensori – prosegue Fantazzi – ma siamo molto contenti degli attaccanti, per caratteristiche anche l’anno scorso la squadra ha sfruttato molto le punte'.

Intanto oltre a Fontana che ha finito la stagione, sarà out Sardella che però sta curando la spalla e potrebbe tornare fra qualche settimana, mentre sono tutti da valutare Mora (dolore sotto la pianta del piede), Osuji (distorsione alla caviglia), Truffelli (pestone al piede) e capitan Aldrovandi che a Corticella aveva preso una ginocchiata vicino al perone.

Matteo Pierotti