Serie D, Cittadella dei ricorsi: stavolta per il ko contro lo Zenith

'Cittadella Vis Modena - Zenith Prato. Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Cittadella Vis Modena dell'art.67 del C.G.S. Si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti'.Davvero una sorpresa questo reclamo da parte della Cittadella, anche per i dirigenti della Zenith che ieri non hanno saputo dirci il motivo di questo ricorso. Stretto riserbo da parte della società modenese che tra l'altro domani dovrebbe sapere se la partita persa a Piacenza si dovrà rigiocare per un errore tecnico dell'arbitro (le speranze però sono quasi nulle). Nessun giocatore squalificato, l'unico motivo potrebbe essere un errato tesseramento di un giocatore della Zenith. Insomma, l'ennesimo ricorso visto che solo una settimana fa l'Imolese si è vista respingere il ricorso per la partita proprio contro la Cittadella. Ma non è finita: anche la Pistoiese ha chiesto che si rigiochi la partita con Lentigione per un errore tecnico dell'arbitro (qui ci sono buone possibilità che venga accolto). Insomma, qui si va avanti solo con ricorsi e controricorsi.