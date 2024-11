Serie D: Cittadella, doppia sfida col Lentigione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Essendo una partita di Coppa Italia - dice il tecnico Stefano Cassani - non sappiamo se la Cittadella Vis Modena farà un turnover di giocatori oppure no. Noi faremo giocare chi fino ad ora ha avuto meno spazio. La Coppa Italia è una bella manifestazione e vogliamo onorarla nel migliore dei modi. Non andremo certo a Budrio per perdere questo è poco ma sicuro. Però è anche vero che torneremo a Modena domenica per il campionato e dunque bisognerà far riposare chi ha giocato maggiormente. Fuori ci sarà soltanto Nava che purtroppo non sarà disponibile per circa sei mesi'.