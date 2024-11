Serie D: Cittadella, in arrivo un Prato agguerrito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In maglia azzurra con il 4-3-3: Ricco; Rossi Alessandro, Conson, Diana, Limberti; Rossi Alessio, Pizzutelli, D’Amato; Danesi, Barbuti, Cozzari. Ha vinto la squadra “rosa” per 2-1 con la doppietta di Barbuti mentre per gli azzurri in rete Girgi. Nell’allenamento di mercoledì si è infortunato il giovane 2005 Scarafoni per ha riportato la frattura del metatarso del piede che è stato ingessato.

Allenamenti differenziati per Magazzu (uscito domenica scorsa per un problema alla spalla) e per i giovani Preci e Giusti. Ha ripreso a correre il difensore Matteucci. In casa Prato tiene banco anche il mercato con Romairone che sembra destinato a cambiare casacca. Sul giocatore c’è l’interesse del Tau Calcio insieme ad altre società come Sanremese, Vado e L’Aquila. Sul piede di partenza potrebbero essere Conson, Marigosu e Moreo.

Matteo Pierotti