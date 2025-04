Serie D, Cittadella-Ravenna si giocherà a San Damaso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La notizia non è stata ancora ufficializzata ma possiamo già anticipare che Cittadella-Ravenna di domenica 17 aprile si giocherà regolarmente all'Allegretti di San Damaso. La questura ha infatti dato l'ok per giocare questa partita a rischio visto che da Ravenna dovrebbero arrivare alcune centinaia di tifosi, comunque meno di quelli che però si prevedevano visto che la squadra romagnola è ormai tagliata dalla lotta per il primo posto. La Cittadella aveva chiesto anche la disponibilità del campo di Budrio dato che difficilmente avrebbe avuto l'ok per giocarla al Braglia, ma alla fine la gara si giocherà a San Damaso.

A proposito di Ravenna, dai romagnoli potrebbe liberarsi un posto per il Cittadella in chiave playoff. Il Ravenna infatti dovrebbe fare i playoff da seconda classificata (il primo posto occupato dal Forlì è ormai irraggiungibile) ma avendo vinto la coppa non li farà. Tradotto: nel girone D di Prima categoria, farà i playoff anche la sesta, attualmente l'Imolese che ha però solo 3 punti di vantaggio sulla Cittadella, ora settima. Per la squadra di Gori diventa così decisiva o quasi la partita di domenica a Prato visto che i toscani, attualmente ottavi, hanno un punto in meno del Cittadella.

Matteo Pierotti