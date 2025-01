Serie D, Cittadella Vis Modena domani a Imola per tornare a far punti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domani la Cittadella sarà impegnata a Imola (diretta su Imolese Calcio Channel) per cercare di muovere la classifica dopo tre ko di fila. Così mister Mattia Gori alla vigilia della partita: 'Affrontiamo una squadra forte – dice l'allenatore del Cittadella Vis Modena - con giocatori che hanno molto tecnica soprattutto in avanti dove creano tantissime occasioni. Noi comunque, a parte il secondo tempo di Piacenza condizionato dall'ingiusta espulsione di Boccaccini, da quando sono arrivato, in queste quattro partite, abbiamo sempre giocato alla pari contro chiunque e non siamo mai stati messi sotto. Per poter far punti dobbiamo però giocare con più cattiveria agonistica e i ragazzi lo sanno'.Nel girone D di Serie D, l’Imolese è sesta con 30 punti ma è reduce da un periodo negativo.

l'allenatore dei bolognesi Gianni D’Amore: 'Finora abbiamo fatto bene anche se al momento siamo un po’ in flessione anche a causa di diversi infortuni. La mia favorita perla vittoria finale è il Ravenna che se la vedrà soprattutto con Tau Altopascio ma per la verità è il Forlì di Miramari che ha fatto vedere il miglior gioco. Il Cittadella per come era partita e per l’organico che ha, poteva ambire a ben altri traguardi. Con l’arrivo del nuovo allenatore, ho visto che ha cambiato modulo. Ha giocatoriforti e in avanti ha Guidone, poi Formato anche se contro di noi non ci sarà. In ogni caso dispone di Sala e poi ha un giocatore di fantasia come Bertani, insomma ci aspetta una gara molto dura'.