Serie D, Cittadella Vis Modena domani sul campo della capolista Forlì

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Turno quasi proibitivo per il Cittadella domani alle 14.30 al Morgagni contro la capolista Forlì. Un turno proibitivo non tanto per il valore dell'avversario che è guidato da un fuoriclasse di questa categoria come Alessandro Miramari, ma per lo stato di forma della formazione di Gori che domenica contro la Zenith Prato ha disputato la peggior partita stagionale. 'Mi aspetto un'altra battaglia, dato il protrarsi delle piogge che hanno per forza di cose appesantito il campo, in ogni caso saremo pronti a tutto per portare a casa punti', analizza il tecnico Miramari. Il Cittadella ha il quarto budget del girone e annovera tra le sue file giocatori importanti che conoscono, perfettamente avendoli avuti con me negli anni passati, sono un squadra di tutto rispetto e con grandi valori', sempre il mister.

Pericolo numero uno della formazione ospite è la coppia goal composta da Guidone e Formato, ma in generale il mister dei biancorossi mette in guardia su tutto l'organico emiliano: 'Sappiamo che i loro attaccanti possono farci male in qualsiasi momento, ma come sempre non ci andremo a snaturare pensando in prima battuta a quello che vogliamo fare noi sul campo'. Tegola non da poco per il Forlì l'esclusione dai convocati di Michele Trombetta vittima di un edema osseo che ne rallentata il recupero fisico: 'Trombetta starà fermo per qualche giorno, al momento non è il giocatore che tutti conosciamo e ci preme quindi recuperarlo al meglio il prima possibile, per il resto abbiamo qualche altro giocatore in dubbio con alcuni problemi muscolari, vedremo fino all'ultimo di averli disponibili domenica'.