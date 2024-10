Serie D, domenica la Cittadella ospita la capolista Tau Altopascio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anche Luca Zanon, se sta bene fisicamente, è un esterno che in D può fare la differenza. L’attacco è affidato a Motti e Bongiorni: entrambi hanno la doppia cifra come obiettivo.

Ci parla del Tau Altopascio Michele Nesi, allenatore del Corticella, che ha affrontato e perso sia con i toscani che con la Cittadella. 'Il Tau mi ha fatto un'ottima impressione, buonissima squadra. Non so se vincerà il campionato perché sulla carta ci sono squadre come Ravenna e Piacenza più forti, ma credo che alla fine la vedremo sicuramente in alto, molto in alto in classifica'.

'La Cittadella? E' una corazzata, contro di noi ha vinto facile anche perché avevamo qualche defezione soprattutto in difesa e poi loro hanno una squadra molto forte, in tutti i reparti, mentre noi abbiamo una squadra che cercherà di salvarsi, anche ai playout. Comunque mercoledì, a parte il rigore del 2-0 molto generoso e il 3-0 viziato da un fallo, hanno meritato di vincere'.

Matteo Pierotti