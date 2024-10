Serie D, il ds del Cittadella Fantazzi: 'Abbiamo concesso troppo dietro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

partita persa in casa contro il San Marino che nel primo tempo ha legittimato la vittoria con almeno tre occasioni clamorose (dubbi poi sul primo gol di Formato, probabilmente irregolare) mister Salmi non rilascia dichiarazioni per la grande amarezza, a parlare però è il ds Bob Fantazzi. 'Non ci era mai capitato di prendere 4 gol, nemmeno negli ultimi anni in Eccellenza – spiega - Eravamo stati bravi a recuperarla varie volte, alla fine ci hanno punito forse per la troppa voglia di vincerla che ci ha fatto scoprire. Dopo aver rimontato sul 3-3 pensavo che almeno il pari sarebbe arrivato, anzi abbiamo provato a vincerla perché avevamo i mezzi per farlo, ma alla squadra non posso rimproverare nulla, hanno fatto una gara dispendiosa e ce l’hanno messa tutta.

Fin qui ce la siamo giocata con tutte, anche con squadre che ci sono superiori almeno sulla carta, questa volta però abbiamo concesso un po’ troppo dietro e spero che non si ripeta nelle prossime partite'.



Una vittoria di carattere ed un nuovo passo avanti per i ragazzi di Cascione che si è espresso così sul match: 'Un primo tempo di grandissima personalità con le distanze giuste dove siamo riusciti a ribaltare la situazione meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo sofferto la palla lunga perché davanti loro hanno due giocatori bravi a tenerla ed anche sulle seconde palle riuscivano ad essere più aggressivi. Siamo stati bravi a non perdere la calma ed a ribaltarla per due volte. In questo campionato ci sta di giocare anche in maniera sporca e riuscire a vincere. Una squadra nuova ha bisogno di conoscersi e di conoscere certi automatismi richiesti dall'allenatore.



Queste cose adesso stanno venendo fuori e la vittoria di oggi non è un caso perché è frutto di sacrificio e della voglia di aiutare il compagno'.

La partita di domenica Zenith Prato-Cittadella sarà trasmessa in diretta sulla pagina Fb della società toscana.

RISULTATI

La 5^ giornata: Lentigione-Pistoiese 0-0, Progresso-Piacenza 0-0, Sammaurese-Zenith 1-2, Fiorenzuola-Imolese 1-1, Ravenna-Sasso M. 1-2, Corticella-Riccione 3-3, Tau-Forlì 2-1, Prato-Tuttocuoio 0-1, Cittadella-San Marino 3-4.

CLASSIFICA

Tau Altopascio 15, Forlì, Sasso M. e Imolese 10, Cittadella e Tuttocuoio 9, Piacenza e Pistoiese 8, Lentigione e San Marino 7, Ravenna 6, Fiorenzuola e Prato 5, Riccione, Zenith e Corticella 4, Sammaurese 2, Progresso 1.

Matteo Pierotti