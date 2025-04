Serie D, Gori (Cittadella): 'Avrei rosicato col pari, figuriamoci con la sconfitta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Mastica amaro a fine gara mister Mattia Gori che commenta così la sconfitta per 2-3 in casa col Ravenna. 'Avrei rosicato col pari – spiega – pensate con la sconfitta. Sono soddisfatto della prestazione, purtroppo abbiamo perso in modo folle, Negli episodi loro sono forti, come nel primo gol in cui Sabotic era fuori e in dieci abbiamo preso gol da corner. Penso che oggi il gap col Ravenna si sia azzerato. Il mio futuro? Non ne abbiamo parlato, penso alle gare con Sasso e Tuttocuoio'.

Il tecnico del Ravenna, Marco Marchionni esamina la partita, non certo semplice, anzi una gara tosta e impegnativa che ha messo a dura prova i giallorossi: «Era importante dare continuità ai nostri risultati – spiega –, poi sono convinto che si potesse fare molto meglio perché c’erano spazi da poter sfruttare.

Ma poteva anche finire diversamente, perché il Cittadella ci ha messo in difficoltà mettendola sul ritmo'. Un Ravenna con due gol al passivo, dopo essere stata a lungo la miglior difesa: 'Ultimamente prendiamo gol più spesso, ma come avevo detto nel prepartita, sapevamo di affrontare una squadra che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà. Anche perché ha un bravo allenatore che le ha dato un’identità precisa di squadra. Però credo che i ragazzi abbiamo fatto una grande partita e portato a casa un risultato positivo, cosa che non era affatto scontata'. Ora l’obiettivo restano i playoff: 'Mi aspetto la massima concentrazione e tanta voglia sappiamo cosa si potranno dare i playoff e dovremo essere bravi a farci trovare pronti per vincerli. Per poter sfruttare anche una minima possibilità di essere ripescati'.