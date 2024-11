Serie D, il Cittadella a Castelmaggiore contro il Progresso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rientra Martey dalla squalifica e per lo stesso motivo non sarà disponibile Mora, tra i convocati c'è anche il nuovo arrivato Asan Mata, trequartista 2003 ex Ciliverghe e Potenza.

Il Progresso è la squadra di calcio di Castel Maggiore, comune di 19mila abitanti della città metropolitana di Bologna e la sua denominazione trae origine dal fatto che si chiamava così la zona centrale del paese È stato fondato nel 1919. Dopo aver militato per diversi anni nelle varie categorie del calcio dilettantistico, ha fatto la scalata fino alla Serie D dove è rimasto per tre stagioni dal 1967 al 1970. È tornato poi a galleggiare nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, quindi è approdato di nuovo alla Serie D. “Il Cittadella – osserva mister Marchini – è in grado di lottare in alto per la rosa che ha. In avanti poi ha 4 attaccanti di qualità e ciascuno di loro guadagna quasi come tutta la nostra squadra. Sarà una partita molto fisica. Una cosa è certa: noi daremo il cento per cento”.

Matteo Pierotti