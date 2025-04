Serie D, il Cittadella alla prova del Sasso Marconi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nella penultima di campionato, il Cittadella sarà impegnata domenica (ore 15) a Sasso Marconi, squadra già battuta all'andata. 'Affronteremo un avversario che ha forti motivazioni. A loro manca ancora qualcosa per la matematica salvezza. Noi scenderemo in campo, come sempre, con motivazioni di fare bene, come abbiamo sempre fatto con Ravenna e Prato e con tutte le squadre che abbiamo affrontato fino ad ora - afferma mister Gori -. Ci teniamo a chiudere bene. La squadra ha lavorato bene in settimana. Sono molto contento e soddisfatto di come si è comportato il mio gruppo nelle ultime partite. Spero di fare più punti possibili nelle ultime due gare. Il Sasso Marconi? Affronteremo una squadra che ha ottime qualità tecniche. Siamo pronti per affrontare la partita al meglio possibile'.

L’allenatore del Sasso Ivan Pedrelli: 'Sono molto soddisfatto perché non siamo mai stati in zona playout. Nelle ultime sei partite in particolare abbiamo perso solo col Forlì. Tuttavia ancora non siamo ancora arrivati in porto e serve un piccolo sforzo per essere tranquilli. La Cittadella è una squadra che ha valori notevoli ed è molto forte soprattutto davanti. È già salva ma questo non ci deve far abbassare la guardia, non mi fido perché ha il vantaggio di poter giocare con leggerezza. Speriamo di essere premiati per la voglia di fare risultato'.Nel Sasso Marconi manca lo squalificato Mambelli e sono in dubbio in forte dubbio Tarozzi e Cudini.Sasso Marconi (4-3-3): Celeste; Cinquegrana, Barattini, Marcaletti, Montanaro; Galassi, Geroni, Pampaloni; Ballello, Pirazzoli, Jassey. All. Pedrelli.Cittadella (3-5-2): De Fazio; Fort, Boccaccini, Serra; Carretti, Mandelli, Teresi, Osuji, Martey; Formato, Guidone. All. Gori.Arbitro: D'Andria di Nocera Inferiore.