Serie D, il Cittadella cede il giovane Orlandi alla Spal

“La società Cittadella Vis Modena comunica che il calciatore Matteo Orlandi è stato ceduto con la formula del prestito fino a fine stagione alla Spal (giocherà nella Primavera, ndr). A nome di tutta la società, in bocca al lupo Matteo per il proseguo della stagione”. Orlandi, talentuoso centrocampista classe 2006, era stato voluto dall'ex tecnico del Cittadella Salmi, che lo aveva visionato diverse volte quando giocava nella Prortuense, in Promozione, nonostante fosse un 2006.Intanto la stagione del Cittadella sembra aver svoltato in modo netto. I due successi su Riccione e San Marino, senza gol al passivo, hanno riportato le lancette biancazzurre a settembre, quando Aldrovandi e compagni si erano presentati in D battendo Piacenza e Pistoiese.

Sono servite 18 giornate per piazzare di nuovo un uno-due da 6 punti che è valso il balzo a +5 dalla zona playout, in attesa del terzo scontro salvezza di fila domenica a San Damaso con lo Zenith. Dopo aver passato un mese sportivamente «drammatico» fra squalifiche, infortuni a catena e virus che aveva dimezzato la rosa, anche mister Gori ha potuto lasciare il segno e ora con il 3-5-2 l’assetto della Cittadella ha preso una forma definitiva. Col successo di Cattolica sul San Marino anche il nuovo tecnico ha messo la freccia come media punti rispetto a Salmi: con Gori il Cittadella ne ha conquistati 10 in 7 gare (3 vittorie, un pari e 3 ko) alla media di 1,42 a gara, superiore rispetto all’1,2 di media a partita tenuto sotto la gestione di Salmi, che nelle prime 15 giornate aveva conquistato 18 punti