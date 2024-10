Serie D, il Cittadella cerca col Forlì prima vittoria all'Allegretti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Domenica contro la capolista Tau abbiamo disputato un buona partita e speriamo di ripeterci anche domani contro una squadra che secondo me gioca attualmente il miglior calcio ed è inserita tra le quattro o cinque che si giocheranno la vittoria del campionato - afferma mister Salmi -. Cosa tempo di più del Forlì? Direi il palleggio, il valore tecnico e un allenatore bravo ed esperto di questa categoria come Miramari' (è però squalificato ndr).



Salmi recupera in attacco Marco Guidone che ha scontato le due giornate di squalifica, mentre in difesa dovrebbe rientrare anche Aldrovandi ma non è detto che venga confermato l'ottimo Serra.

Due pareggi consecutivi hanno frenato la corsa del Forlì che resta comunque al secondo posto ex aequo con Pistoiese e Sasso Marconi con 15 punti. Le proteste dell’allenatore Alessandro Miramari in occasione della gara interna col Lentigione sono costate quattro giornate di squalifica al tecnico e la società a questo proposito ha presentato ricorso. Lo sostituirà il suo vice Filippo Ceglia, livornese, 39 anni: 'Il Cittadella – commenta Ceglia - ha una batteria di attaccanti di grande qualità e anche negli altri reparti dispone di ottimi giocatori. È stata l’unica squadra finora a non perdere con il Tau, quindi è un avversario ostico. Inoltre un’altra cosa con cui dovremo fare i conti è il terreno di gioco, appesantito dalla pioggia caduta nei giorni scorsi. Anche domenica scorsa col Progresso non è stato facile sviluppare il nostro gioco'. Per quanto riguarda la formazione mancherà Macrì squalificato per tre giornate, Lupatelli è ancora out, Barbatosta è in fase di recupero ed è in dubbio Gaiola e al massimo partirà dalla panchina.

Matteo Pierotti