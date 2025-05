Serie D, il Cittadella col Tuttocuoio per chiudere in bellezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ultima di campionato per la Cittadella che domani alle 15 a San Damaso ospita il Tuttocuoio. Così mister Gori: 'Noi vogliamo affrontare la partita con il Tuttocuoio come abbiamo fatto in tutte le altre. Abbiamo sempre onorato i nostri impegni al meglio e continueremo a farlo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, cercando di fare il meglio possibile sia dal punto di vista del risultato che come gioco. Affrontiamo una squadra che ha fatto un buonissimo campionato, un ottimo percorso. Sono una squadra ben organizzata, che ha grande temperamento. Dovremo fare una partita intensa per provare a portare a casa il risultato pieno. Vorremmo chiudere in bellezza anche con una vittoria in casa che manca da un po’'.

'Sono molto soddisfatto della nostra stagione – ha detto l'allenatore del Tuttocuoio Aldo Firicano in un'intervista rilasciata a Solodilettanti.it – perché non siamo mai stati nella zona calda, anzi ad un certo punto ci siamo trovati a ridosso del quinto posto, ma il sogno è durato poco perché quasi tutti gli attaccanti della rosa erano infortunati e ho dovuto inventarmi il reparto avanzato. Ho potuto lavorare con giocatori dallo spirito giusto e con qualità nella media. Siamo stati una squadra battagliera e in questa categoria con queste caratteristiche riesci a sopperire ad eventuali limiti. Da neopromosso, il Tuttocuoio ha fatto una bella figura in un girone difficile e livellato verso l’alto, con le prime cinque che hanno disputato un campionato a parte. Ha vinto la squadra più meritevole, il Forlì ha avuto quel quid in più e un po’ di sana follia, è stato stratosferico. Forse il Ravenna era ancora più forte, ma la sconfitta nello scontro diretto ha fatto volare il Forlì. Bene anche Tau e soprattutto il Lentigione. Le delusioni sono state la Pistoiese e il Piacenza. Il mio futuro? Aspettiamo la fine del campionato. Il Cittadella è una squadra di primissimo livello e in rosa ha giocatori che hanno fatto C, B e anche Serie A. È una partita difficile da decifrare: dal momento che entrambe non abbiamo più nulla da chiedere, può succedere di tutto e cioè che sia una gara pazza e spettacolare oppure brutta da zero a zero. Loro sono i favoriti, ma ce la giocheremo'.