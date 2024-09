Serie D, il Cittadella continua a sognare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui il tabellino ) e ora la classifica del girone D di Serie D la vede in vetta assieme ai toscani del Tau Altopascio. Davvero un inizio di stagione straordinario per la Cittadella ma che non ci stupisce visto l'ottimo organico a disposizione della squadra di Salmi.Dopo un avvio di gara confusionario da una parte e dall’altra, è la Pistoiese ad intraprendere le prime iniziative del match. Al 7′ la compagine di mister Giacomarro confeziona la prima vera occasione della partita: Cardella intercetta palla sulla trequarti, con un tocco serve Sparacello che avanza e serve Greselin sulla destra, l’uno due viene però intercettato da un difensore emiliano che nega la conclusione al numero 95 orange.

Non passa nemmeno un giro di orologio ed è ancora la Pistoiese a rendersi pericolosa con Kharmoud che raccoglie la palla da fuori area e lascia partire un bolide che, a portiere battuto, si stampa sulla traversa.

La formazione ospite ha tutte le intenzioni tranne quella di stare a guardare e al 10′, infatti, trova la via del gol con Formato che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfrutta una spizzata di Guidone per mettere alle spalle di Lagonigro: l’assistente segnala una posizione irregolare del numero 9 biancazzurro e annulla. Gli arancioni premono ancora sull’acceleratore e hanno una doppia chances per sbloccare il match: prima Cardella, poi Diodato rasentano il palo con la palla che esce di un soffio. Gol sbagliato, gol subito. La dura legge del calcio non perdona e il Cittadella Vis Modena, squadra sorniona ma sempre pronta a pungere, passa in vantaggio.



È il 22′, cross rasoterra di Fontana dalla destra, splendido velo di Formato e conclusione di Guidone che insacca senza problemi regalando il vantaggio agli emiliani. Dopo il vantaggio biancazzurro, Bertolo e compagni accusano il colpo non riuscendo più ad imbastire un’azione degna di nota. Il tempo scorre, i ritmi calano e si arriva al quarantacinquesimo senza registrare occasioni, sia da una parte che dall’altra. Senza nessun extra time, il fischietto di Conegliano manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo con il risultato di 1-0 a favore degli ospiti.

Partenza veemente degli arancioni nella ripresa che sin dai primi minuti si proietta nella metà campo biancazzurra in cerca del pari. Nel frattempo arrivano i primi cambi: dentro Caponi e Larhrib, fuori Tanasa e Donida. Ghiotta occasione al 14′ quando Grilli pennella in area dalla sinistra un cross perfetto per la testa di Cardella che manda la palla di poco alta sopra la traversa. Altro cambio per la Pistoiese: fuori Grilli, dentro Maloku. Al 20′ la Pistoiese rimette in equilibrio le sorti del match: mischia in area, Kharmoud di spalle alla porta appoggia per Sparacello che apre il sinistro e trafigge Piga mettendo la palla all’angolino dove l’estremo difensore ospite non può arrivare. La squadra di mister Giacomarro preme insistentemente e accende un vero e proprio forcing alla ricerca del vantaggio. La partita per la Pistoiese sembrava essersi incanalata sui binari giusti e invece ecco che al 32′ arriva la seconda doccia fredda con il vantaggio dei biancazzurri. Tesa crossa dalla destra e Formato, da vero killer da area di rigore, devia di testa dove Lagonigro non può arrivare. Tutto da rifare quindi per gli arancioni costretti ancora ad inseguire per evitare la sconfitta. Bertolo e compagni provano il tutto per tutto per scardinare le maglie della retroguardia emiliana ma a pochi minuti dal termine il risultato rimane ancora fissato sull’1-2. La squadra arancione spinge sull’acceleratore e nei minuti finali colleziona una serie di corner che mettono in apprensione la retroguardia biancazzurra. Difesa che alla fine esce indenne, riuscendo senza grossi problemi a mantenere il vantaggio. Si entra nei cinque minuti di recupero e per Bertolo e compagni non c’è più tempo. Arriva il triplice fischio con il Cittadella Vis Modena che espugna il Melani battendo la Pistoiese con il risultato di 2-1.



Spogliatoi

Mister Francesco Salmi (Cittadella): 'Un'altra buona partita contro un'ottima squadra come la Pistoiese che specie nel secondo tempo, ci ha messo molto in difficoltà. Noi abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi nella ripresa loro hanno pareggiato e per fortuna che siamo riuscita a riportarci in vantaggio, che abbiamo mantenuto fino alla fine soffrendo un po' per la verità. Non abbiamo rubato nulla nonostante la pressione della Pistoiese che ci ha creato qualche difficoltà con quelle palle buttate in area. Siamo stati un po' fortunati soprattutto nel finale perché la Pistoiese è andata vicina al pareggio che avrebbe anche meritato. Il nostro obiettivo? Rimane sempre quello dalla salvezza e noi dobbiamo stare lontano da questa zona perché non riesco trovare quattro squadre che sicuramente retrocederanno. Noi abbiamo fatto un brutto precampionato, poi con la coppa ci siamo ripresi e poi queste due vittorie contro due grandi squadre'.

Ovviamente deluso il tecnico della Pistoiese Domenico Giacomarro nel post gara. 'Non possiamo né dobbiamo avere paura come abbiamo fatto oggi in alcune circostanze. Poi bisogna anche avere la qualità di segnare, cosa che loro hanno avuto. Loro sono stati più esperti, hanno approfittato di alcune ingenuità. Qualche under ha fatto un paio di errori, ci è mancata la precisione e anche la furbizia come su alcuni contrasti e sui corner. Il nostro portiere in due partite non ha dovuto fare una parata…e abbiamo fatto un pareggio e una sconfitta. Sicuramente i fondamentali difensivi andranno migliorati». «Dopo il pareggio credevamo di vincere sinceramente – ha proseguito il tecnico – e invece siamo rimasti beffati. Questi ragazzi sono qui da 40 giorni, ancora nemmeno io conosco pregi e difetti di tutti. Non conoscere il campo indubbiamente non ci ha aiutato, lo avevo fatto anche bagnare per far scorrere meglio la palla. Queste sono partite che non bisogna perdere'.

Matteo Pierotti