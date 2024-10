Serie D, il Cittadella contro il San Marino per continuare a sognare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il San Marino è una squadra che non conosco bene perché oltre a livello dirigenziale è cambiata molto anche nella rosa rispetto alla scorsa stagione. Arrivano da una vittoria e quindi saranno molto carichi'. Dopo tre vittorie e con l’unica sconfitta finora contro l’Imolese, l’obiettivo è quello di tornare a fare punti in casa. 'Direi che è questo – conferma Salmi – e sarebbe importante per darci ulteriori conferme. Penso che molto presto la classifica parlerà molto chiaro con le squadre sulla carta favorite che prenderanno il largo e le altre a combattere per rimanere in categoria. Per adesso c’è ancora molto equilibrio e in ogni partita come ripeto dall’inizio è sempre difficile fare punti'.

Unico assente il giovane terzino destro classe 2005, Fabrizio Fontana, che ha subito la rottura del crociato al ginocchio con tempi di recupero molto lunghi.

'Ho un gruppo di ragazzi di valore ma finora abbiamo incontrato qualche difficoltà, prevedibili perché diversi giocatori sono arrivati all’ultimo momento e sono in ritardo di preparazione. Si tratta di avere un po’ di pazienza, sono convinto che possiamo fare bene - afferma mister Cascione -. La vittoria di domenica col Fiorenzuola ci ha dato morale. Il Cittadella non ha fatto proclami, ma è stato costruito come una grande squadra, ha un attacco temibile con Formato, Guidone e dietro di loro Bertani, per noi è una partita difficile, la nostra arma può essere il ritmo'.

Nel San Marino sono diverse le assenza, fra tutte il forte attaccante De Anglelis ma anche l'ex interista Pasa che è sì convocato ma dovrebbe partire dalla panchina non essendo al meglio.



Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Piga; Teresi, Aldrovandi, Sabotic, Sardella; Mora, Marchetti, Osuji; Bertani; Formato, Guidone. All. Salmi

San Marino (4-3-3): Rinaldini; Biguzzi, Urbinati, Lomolino, Mereghetti, Miglietta, Haruna, Arcopinto, Di Lauro, D'Agostino, Giometti. All. Cascione.

Arbitro: Iheukwumere dell'Aquila.



Programma: Lentigione-Pistoiese, Progresso-Piacenza, Sammaurese-Zenith Prato, Fiorenzuola-Imolese, Ravenna-Sasso Marconi, Corticella-United Riccione, Tau Altopascio-Forlì, Prato-Tuttocuoio, Cittadella-San Marino.

Classifica: Tau Altopascio 12; Forlì 10; Cittadella e Imolese 9; Piacenza, Pistoiese e Sasso Marconi 7; Ravenna, Lentigione e Tuttocuoio 6; Prato 5; Fiorenzuola e San Marino 3; United Riccione e Corticella 3; Sammaurese 2; Zenith Prato 1; Progresso 0.

Matteo Pierotti