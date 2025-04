Serie D, il Cittadella domani a Prato per chiudere la pratica salvezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Trasferta in Toscana domani per la Cittadella che alle 15 sarà impegnata al Lungobisenzio di Prato per cercare di chiudere il discorso salvezza (i playoff sono irraggiungibili visto che alla fine ci vanno solo dalla seconda alla quinta).

'Giochiamo contro una squadra forte, conosco bene il loro mister, ci ho già giocato contro quest'anno. So che le sue squadre sono molto organizzate. Il Prato ha giocatori di alta qualità, ci sono tutte le premesse perché sia una bella partita. Veniamo da due pareggi di fila e dobbiamo dare continuità di risultati - afferma mister Mattia Gori -. Dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni, occorre metterci un po' più di attenzione per far sì che gli episodi girino anche dalla nostra parte, speriamo di farlo contro il Prato giocando in uno stadio storico con diversi tifosi'.

La formazione probabile del Cittadella di domani è questa: De Fazio; Fort, Sabotic, Boccaccini; Sardella, Mandelli, Marchetti, Osuji, Carretti; Sala, Formato.

Matteo Pierotti