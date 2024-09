Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mister Salmi dovrà ancora fare a meno di Mandelli che sconta la terza e ultima giornata di squalifica che aveva subito lo scorso anno a Varese, Orlandi, Gimmati e Rosa.Nei bolognesi c'è un'assenza pesante, ovvero l'attaccante Calabrese che è squalificato:(al suo posto ci sarà probabilmente il 2006 Manes, un giovane davvero interessante ma che non può avere l'esperienza della punta classe '96 (ha vestito in Serie C le maglie di Arezzo, Racing Club Roma e Picerno accumulando oltre 40 gettoni). Mancherà anche la punta ex Mezzolara Vinci, ceduto in settimana al Medicina Fossatone. Da tenere d'occhio in avanti l'ex attaccante del Carpi Simone Raffini già a quota 3 reti in 2 gare. In porta probabile l'utilizzo di Adorni al posto del giovane Lopez Salgado.Cittadella (4-3-1-2): Piga; Fontana, Aldrovandi, Sabotic, Sardella; Osuji, Marchetti, Caesar Tesa; Bertani; Formato, Guidone. All. SalmiImolese (4-2-3-1): Adorni; Ballanti, Dall’Osso Ale, Agbugui; Vlahovic Manzoni; Mattiolo, Manes, Pierfederici; Raffini. All. D'Amore.Arbitro: Rago di Moliterno.Prezzi: biglietto unico 10 euro.