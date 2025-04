Serie D, il Cittadella già salvo perde in casa col Ravenna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Cittadella Vis Modena cede in casa, nella penultima gara casalinga di questa stagione, solo all’ultimo minuto con il Ravenna secondo in classifica. Il risultato finale è di 3-2 in favore della compagine romagnola. E’ la squadra allenata da Marco Marchionni la prima a farsi pericolosa quando dopo un’ incursione, Milan non riesce a finalizzare. Il Cittadella però non trema e riparte, costringendo gli ospiti ad un rapido ripiegamento. Veloce triangolazione del Ravenna che vede ancora Milan tentare al volo a centro area, ma trova De Fazio pronto a respingere in angolo. Insidiosa ripartenza della squadra di casa, in superiorità che però viene vanificato da uno sfortunato rimpallo. Cittadella sfiora il vantaggio grazie ad una errata uscita di Fresia, che però viene salvato da un suo difensore, e la palla finisce in angolo.

Sul finire del primo tempo, ecco la rete del vantaggio della squadra modenese: Simone Teresi insacca direttamente da calcio d’angolo e realizza l’1-0 per la truppa di mister Gori. Quando ancora il popolo del Cittadella è esultante, il Ravenna pareggia con Esposito, 1-1 e su questo parziale si chiude il primo tempo. Inizia la seconda frazione ed i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio con Marco Guidone che realizza un calcio di rigore portando il parziale sul 2-1. Scocca l’ora di gioco e i giallorossi trovano la rete del pareggio, il 2-2 porta la firma di Onofri che batte De Fazio con un preciso rasoterra. La partita è bella, continui capovolgimenti di fronte, nessuno tira indietro la gamba.

I padroni di casa vanno vicino al vantaggio con Wilfred Osuji che, di testa da dentro l’area piccola, non riesce a segnare. Quando tutto sembra fatto, il pareggio sembra essere il risultato finale, ecco la doccia fredda per il popolo di San Damaso, il Ravenna trova il 3-2 in pieno recupero. Manuzzi colpisce di testa e realizza il gol del definitivo vantaggio ospite. Dopo quattro minuti di recupero, termina la contesa. L’arbitro fischia tre volte e pone fine alla gara: Cittadella Vis Modena - Ravenna 2-3.CITTADELLA VIS MODENA 2 RAVENNA 3Cittadella Vis Modena: De Fazio; Fort, Sabotic, Boccaccini; Martey (25’st Sardella), Mandelli (44’st Mora), Teresi (36’st Bertani), Osuji, Carretti; Formato (30’st Sala), Guidone. A disposizione: Leonardi, Serra, Berziga, Diletto, Rovatti, Mora. All. Gori.Ravenna: Fresia, Mandorlini (6’st Calandrini), Venturini (6’st Guida), De Renzo, Biagi (6’st Rarapaj), Esposito, D’Orsi (35’st Lordkipandize), Onofri, Zagre (28’st Manuzzi), Ilari, Milan. A disposizione: Galassi, Nappello, Crosariol, Agnelli. All. MarchionniArbitro: Balducci di Empoli Ammoniti: Venturini, Biagi, Mandelli, Milan, SaboticReti: 38’pt Teresi, 43’pt Esposito, 5’st Guidone, 16’st Onofri, 49’st ManuzziNote: 4 minuti di recupero secondo tempo