Serie D, il Cittadella ospita il Prato senza bomber Formato

Rientra dalla squalifica Mora ma per lo stesso motivo sarà fuori il bomber Formato che rimediato due turni di stop. 'L’espulsione di Formato è stata ingiusta – conclude Salmi –, poi per il resto qualcuno è sulla via del recupero e stiamo tornando ad esserci quasi tutti'.

'Mi ha chiamato il Prato e non potevo non accettare – dichiara mister Marco Mariotti – perché è un bell’ambiente, è una piazza di prestigio e la società è importante. Certo, ci sono dei problemi, lo dice la classifica, porto la mia esperienza e cerco di trasmettere serenità e tranquillità. Piano piano speriamo di risalire posizioni su posizioni. La Cittadella è un avversario scomodo e ha giocatori forti in tutti i reparti: in difesa Sabotic e Aldrovandi, a centrocampo Mora, in avanti Formato, che fortunatamente per noi è squalificato, e Guidone. Noi abbiamo perso Marino che è voluto andare via, ma abbiamo trovato Pizzutelli, che è già pronto per scendere in campo. Andiamo per giocarcela'.

Matteo Pierotti