Serie D, il Cittadella Vis Modena cerca il tris con la Zenith Prato

Domani il Cittadella Vis Modena riceve a San Damaso la Zenith Prato per cercare di conquistare la terza vittoria di fila.'Durante la settimana – dice mister Mattia Gori – non ho visto eccessiva euforia viste le due vittorie consecutive e questa era la mia paura. Dobbiamo completare il tris evitando di macchiarlo. La mia squadra ha la possibilità di fare gol con i giocatori di tutti i reparti e penso che sia solo una questione di tempo. La Zenith Prato è l’unica squadra finora che è stata capace di andare a vincere sul campo del Forlì e questo la dice lunga'.L’allenatore dei toscani Simone Settesoldi. 'Il Cittadella è una squadra forte e ha raccolto meno di quello che meriterebbe per il suo potenziale. È una partita difficile, che noi affronteremo con l’obiettivo di strappare un risultato positivo. Ci mancherà il nostro capitano Saccenti, squalificato, ma rientra dalla squalifica Kouassi e confidiamo di recuperare alcuni giocatori reduci da infortuni'.