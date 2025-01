Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cittadella a valanga, la squadra allenata da mister Mattia Gori vince la partita casalinga, per 6-0, contro United Riccione e sale a 25 punti in classifica. Il Cittadella va subito in vantaggio con Martey che dalla sinistra, fa partire un traversone, il portiere non riesce a bloccare la sfera e la palla si insacca. La formazione di casa continua a premere sull’acceleratore quando sugli sviluppi di un corner Bertani va vicinissimo al raddoppio. Scocca il ventesimo minuto ed i padroni di casa raddoppiano con Marco Guidone che, da sottomisura, insacca dopo un tentativo di Formato, Cittadella Vis Modena - United Riccione 2-0. Sul finire del primo tempo arriva anche il terzo gol del Cittadella: corner battuto da Martey, respinta della difesa ospite e Federico Fort è il più lesto di tutti e butta dentro il 3-0.

Finisce, quindi, il primo tempo con il gruppo di Gori in triplo vantaggio. La seconda frazione è controllo totale della formazione modenese. Il secondo tempo è veramente accademia, la squadra di casa continua a premere sull’acceleratore e non si ferma, arriva il gol del 4-0 con Federico Fort, per il difensore è doppietta personale. Nel frattempo, da segnalare l’ingresso di Diletto, classe 2007 calciatore della Juniores Nazionale del Cittadella. Ecco anche il gol del poverissimo, del 5-0 che porta la firma di Romeo Bertani. Quando la gara non ha più, sostanzialmente, nulla da dire, arriva il gol del definitivo 6-0 con Marco Guidone, anche per lui doppietta, che trasforma un calcio di rigore. Termina quindi all’Allegretti di San Damaso: Cittadella Vis Modena - United Riccione 6-0.

Reti: 6’pt Martey, 22’pt e 37’st Guidone, 43’pt e 25’st Fort, 19’st BertaniCITTADELLA VIS MODENA - UNITED RICCIONE 6-0Cittadella Vis Modena: Leonardi, Martey (17’st Orlandi), Sabotic, Fort, Carretti (1’st Manzotti); Mandelli (39’st Diletto), Marchetti, Osuji (27’st Teresi); Bertani, Guidone, Formato (2’st Rovatti). A disposizione: Rosa, Sardella, Aldrovandi, Andreotti. All. GoriUnited Riccione: Zamarioni, Corsini, D’Angelo, Corigliano (15’st Nunes), Bartoli, Caputo, Zolezzi (1’st Viotti), Galfano (35’st Santalucia), Paoloni (15’st Maccari), Osvaldo (1’st Monaco), Pollini. A disposizione: Andreoli, Lonati, Nunes, Piroso, Mumania. All. BorioniArbitro: Niccolai di Pistoia Ammoniti: Carretti, Martey, Manzotti, Zolezzi, Osvaldo, Santalucia, BartoliNote: 1 minuto di recupero secondo tempo