Serie D, il Cittadella Vis Modena oggi a Lentigione

Nel campionato di Serie D, a 6 giornate dal termine, il Cittadella Vis Modena è impegnata oggi alle 15 sul campo del Lentigione.

'Questa settimana abbiamo lavorato bene nonostante una sconfitta, immeritata, contro la Sammaurese. Affrontiamo una squadra molto forte allenata dal mio amico Cassani che conosco bene e stimo. Al di là della frequentazione sui campi da gioco, che è datata 14 anni, passiamo le vacanze insieme. È la prima volta che facciamo lo stesso girone, tuttavia ci siamo seguiti a vicenda e la domenica il suo è il primo risultato che guardo - afferma mister Gori -. Stefano Cassani è un allenatore meticoloso, preparato, studioso e soprattutto la sua grande qualità è che si rinnova continuamente. Altri amici colleghi? Beh come Stefano no, tuttavia mi sento con Marchini del Progresso e Pedrelli del Sasso Marconi'.

'Sarà una partita molto intensa – rileva mister Cassani – Mattia ha lavorato bene a Cittadella e non è facile giocare contro la sua squadra. Pronostico? Faremo di tutto per vincere'.

Nel Cittadella fuori i soliti Tesa e Fontana, si è fermato Sala (stiramento), è squalificato Mandelli, ma rientra dalla squalifica a destra Manzotti che è in pole su Martey: in attacco torna Formato dal 1’, in mediana Mora e Bertani si giocano una maglia. Nel Lentigione tutti disponibili tranne Nava (lungodegente) e Mordini squalificato.

Matteo Pierotti