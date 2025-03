Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Con la Sammaurese non sarà facile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le parole di mister Mattia Gori alla vigilia di Cittadella Vis Modena-Sammaurese gara in programma domani, domenica, alle 14.30 al campo Allegretti di San Damaso. «Con la Sammaurese sarà una partita sicuramente molto difficile. Loro sono una squadra completamente rinnovata durante il mercato di riparazione riportando gente che in passato ha permesso a loro di fare campionati importanti. Sarà una partita contro una squadra che metterà in campo un livello di agonismo molto alto. Se noi non affronteremo la gara con la cattiveria giusta, non vinceremo la partita. Dovremo avere una grande fame e una grande cattiveria agonistica. La posta in palio per i nostri avversari sarà sicuramente alta ma lo deve essere anche per noi. Il Cittadella deve essere pronta ad affrontare questa battaglia sia dal punto di vista fisico, tecnico e mentale».

Matteo Pierotti