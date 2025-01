Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenica lo United Riccione, che tra l'altro ha esonerato oggi mister Paolo Cortellini e che si è notevolmente indebolito negli ultimi due mesi (con la nuova proprietà sono partiti tutti i migliori come l'ex Carpi Mbakogu..), sarà ospite della Cittadella di Mattia Gori, il primo allenatore del progetto United Riccione. 'Rivedere quei colori, quella maglia, sicuramente mi farà un effetto strano – dice Gori -. Del mio United non è rimasto nessuno, ma di quella esperienza conservo solo bellissimi ricordi. L’inizio non fu facile, il presidente Cassese, infatti, acquistò la squadra a giugno e quindi fu una continua rincorsa. All’inizio non avevamo neppure i campi dove allenarci, ma piano piano trovammo la nostra dimensione. A gennaio rinforzammo la squadra con diversi acquisti, e per un periodo siamo stati dentro i playoff, poi qualche situazione sfortunata ci ha fatto uscire, ma alla fine ci siamo salvati con tranquillità raggiungendo anche i quarti di Coppa Italia'.La stagione successiva, però, le strade di Gori e dello United si divisero. Ma di Cassese, il tecnico ravennate parla più che bene. 'Con me e con tutti i giocatori si è comportato sempre da signore.Purtroppo il suo modo di fare diretto non è stato capito e ha pagato questa sua schiettezza'.Dal passato al presente: 'la sfida di domenica sarà una partita da giocare con grande attenzione'.