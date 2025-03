Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Questo è un punto di platino'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mister Mattia Gori commenta l'ottimo pari della Cittadella a Lentigione. 'Penso che il risultato sia giusto – spiega - per le defezioni importanti che avevamo e i tanti acciacchi è un punto di platino. A fine primo tempo avevo detto ai ragazzi di non essere tristi per essersi fatti rimontare dal 2-0: penso che siano stati 45’ di alto livello per tutte e due le squadre, una gara molto divertente, con tanti spunti a livello tattico. Nel secondo tempo abbiamo entrambe pagato il primo caldo dell’anno e nessuno voleva perdere, così è sceso il tono della gara. Purtroppo col pari (sorride, ndr) sia io che Cassani dovremo pagare la cena, avevamo scommesso che chi vinceva avrebbe offerto…'.

Gori parla delle scelte di formazione con una sola punta. 'Bertani in panchina è stata una scelta tecnica, questa era una gara in cui serviva gamba, Guidone invece non è stato benissimo, anche Rovatti era più no che sì, lo abbiamo recuperato in extremis. La scelta del modulo è venuta dopo aver guardato le loro gare, con due sottopunte e invertendo anche molti giocatori fra destra e sinistra volevamo levare i tempi di pressione del Lentigione e lavorare tanto in diagonale, abbiamo attaccato bene fra le linee ma poco la profondità”.

Matteo Pierotti