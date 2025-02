Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mattia Gori, tecnico della Cittadella, analizza la vittoria sul San Marino : 'Sono molto soddisfatto per tutti i ragazzi, che se lo meritavano, per la società e la proprietà. E’ stata una gara sofferta, è difficile giocare col San Marino, abbiamo dovuto correggere qualcosa nelle uscite attorno al 30’, facevamo fatica a prendere il loro palleggiatore ma nel complesso è stata una prova di spessore, matura e solida, abbiamo rischiato qualcosa negli ultimi 10’, forse un po’ la paura di non vincere ci può stare, sembrava scontato fare altri tre punti dopo il 6-0 al Riccione ma in questo girone nulla è scontato.

Abbiamo fatto delle uscite in possesso molto buone, agevolati anche dal campo in sintetico, con 6/7 azioni belle, spero che riusciamo a migliorare questa cosa col passare del tempo e con risultati migliori, loro avevano 3 giocatori pericolosi a ribaltare, nel primo tempo abbiamo speso qualche giallo giusto ma sono felice anche della porta inviolata per due gare di fila, è un messaggio importante e deve essere una costante con la qualità dei nostri giocatori. Dopo Imola abbiamo avuto un confronto coi ragazzi tutti insieme, sapevamo che queste 3 gare avrebbero cambiato la stagione, ne abbiamo fatte due bene ma manca la terza e dobbiamo concludere il nostro percorso con lo Zenith'.'La differenza l’ha fatta il gol messo a segno da Mandelli, l’episodio giusto che la Cittadella ha trovato e il San Marino no'. Oberdan Biagioni spiega così come ha visto la gara: 'Sono partite complicate, hai paura di subire un gol, questo vale da una parte come dall’altra, però penso che noi nel primo tempo abbiamo fatto meglio: non ricordo che la Cittadella nel primo tempo abbia superato la metà campo'. Poi col tecnico del San Marino si arriva anche ad analizzare la ripresa e il momento che ha deciso l’incontro: 'Nel secondo tempo alla prima vera occasione ci hanno fatto gol, noi abbiamo avuto due o tre occasioni per pareggiare e penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto'.