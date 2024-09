Serie D, mister Salmi (Cittadella): 'Abbiamo fatto passi avanti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la vittoria della a Cittadella Cattolica contro l'United Riccione. 'Abbiamo cominciato alla grande la gara con il vantaggio, poi abbiamo avuto l’occasione del 2-0 soprattutto nel primo tempo e lì bisognava concretizzare meglio. Perché poi loro sono cresciuti nella ripresa e abbiamo corso un po’ di rischi alla fine con qualche palla messa dentro nella nostra area. Voglio rivedere il gol che ci ha annullato, ma comunque andiamo a casa con 3 punti preziosi, perché ottenuti su un campo difficile contro una buona squadra che gioca a calcio. Alla fine i ragazzi hanno fatto una buona prestazione'. Il tecnico, che anche dopo le prime 2 vittorie, aveva chiesto di tenere un profilo basso, sottolinea la crescita del gruppo. 'Stiamo facendo passi avanti, ora i ragazzi hanno la maturità giusta per capire le partite, faccio loro i complimenti'.

Sul fronte opposto il Calbi di Cattolica sembra non piacere proprio allo United Riccione, seconda sconfitta di fila casalinga in campionato e una prestazione davvero sotto tono contro la Cittadella. 'Sono troppi gli aspetti da migliorare – spiega a fine partita l’allenatore Loris Beoni –. La gara è stata brutta, al di là del risultato sul piano del gioco abbiamo fatto tanti passi indietro rispetto agli altri match. Uno degli aspetti che è di certo mancato è il carattere: in serie D non si può avere un approccio del genere'. Beoni si assume tutte le responsabilità della terza sconfitta consecutiva e non cerca alibi. 'Di certo la colpa è mia – continua –. Non ho fatto capire a dovere ai ragazzi cosa occorre in questi momenti, non si possono perdere sempre i contrasti fisici mancando di incisività.



Il gioco non è stato di certo degno delle nostre qualità. Spero che una domenica del genere sia stata un caso e soprattutto sia l’ultima'.



RISULTATI

Così la 4^ giornata: Zenith-Tau 0-1, Imolese-Progresso 1-0, U. Riccione-Cittadella 0-1, Sasso M.-Prato 2-1, Piacenza-Lentigione 1-1, Forlì-Corticella 5-0, Tuttocuoio-Sammaurese 2-1, San Marino-Fiorenzuola 1-0, Pistoiese-Ravenna 1-0. Clas. Tau 12, Forlì 10, Cittadella e Imolese 9. Classifica: Cittadella 9, Piacenza e Sasso M. 7, Lentigione, Ravenna e Tuttocuoio 6, Prato 5, Fiorenzuola e San Marino 4, Corticella e Riccione 3, Sammaurese 2, Zenith 1, Progresso 0.

Nella 5^ giornata di domenica 5 ottobre la Cittadella ospiterà alle 15 a San Damaso la Victor San Marino che ieri ha colto il primo successo.

Matteo Pierotti