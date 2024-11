Serie D, mister Salmi (Cittadella): 'In questo momento siamo in difficoltà'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E’ stata una gara difficilissima e durissima, in cui se loro avessero segnato il rigore, forse nato da un offside non fischiato, sarebbe stata ancora più dura. Faccio i complimenti al Progresso, noi ci siamo dovuti adattare a una situazione di campo e a un momento che ci vede in difficoltà per le tante assenze, è inutile nascondersi, lo dobbiamo superare tutti insieme. Dico grazie ai giocatori, qualcuno era in condizioni precarie ma ha dato comunque la disponibilità a giocare, dobbiamo recuperare l’organico al più presto. E’ stata una gara brutta, molto brutta, il campo e un avversario abituato a questo tipo di calcio ci ha condizionato.

Abbiamo molti giovani bravi, dei ragazzi che durante la settimana danno tutto e stanno facendo vedere che possono farsi trovare pronti, parlo di Rovatti e Teresi, ma tutti stanno facendo il massimo, speriamo adesso di fare una settimana tutti insieme che è tanto tempo che non accade. Mi aspetto che questo sia un punto di partenza, dobbiamo tornare ad avere più fiducia in noi stessi, la società ci sta mettendo nella condizione migliore, dobbiamo mettere via questo timore che ci è venuto addosso, ma questo gruppo ce la può fare'.

Il ds del Progresso Simone Matta: 'Se c'era una squadra che doveva vincere, era la nostra. Abbiamo sprecato un rigore e le migliori occasioni le abbiamo avute noi. Dalla Cittadella mi aspettavo molto di più. E' vero, loro avevano degli assenti, ma in pratica hanno due squadre...'.

Matteo Pierotti