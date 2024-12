Serie D, oggi il Cittadella cerca i tre punti in Toscana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sarà una partita complicata per noi, perché affrontiamo una squadra che sta attraversando un buon momento ed ha fatto un bel girone di andata. Conosco alcuni giocatori loro quindi mi aspetto una squadra molto fisica - afferma mister Gori -. Sulla formazione qualche cambiamento andrà fatto, soprattutto in difesa dove numericamente siamo corti e con Aldrovandi infortunato e Mora squalificato'.Aldo Firicano, allenatore del Montevarchi commenta: 'All’inizio abbiamo faticato, eravamo una squadra completamente nuova poi abbiamo ottenuto buoni risultati. Abbiamo una buona difesa, il centrocampo è giovane e in avanti Massaro, che purtroppo ora è infortunato, è un attaccante di qualità. Il campionato diviso in tre fasce: la prima composta dalle squadre che sono nelle prime sei posizioni, che fanno corsa a sé, la seconda di quelle in mezzo, la terza di quelle in lotta per salvarsi. La Cittadella è una squadra costruita per stare nei quartieri alti della classifica e in tutti i reparti hagiocatori di livello: Sabotic, Mora, Aldrovandi, Guidone, Formato'.