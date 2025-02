Serie D, Piacenza: anche Corte d'Appello respinge reclamo Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La partita Piacenza-Cittadella non si rigiocherà. Ieri è arrivata anche la sentenza della Corte d'Appello federale : 'Nell'udienza fissata il 12 febbraio 2025, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0185/CSA/2024-2025, proposto dalla società Cittadella Vis Modena in data 29.1.2025 avverso decisione merito gara Piacenza-Cittadella Vis Modena del 5.1.2025. Uditi l'avvocato Mattia Grassani e il presidente Marco Lei per la reclamante, l'avvocato Andrea Scalco per il Piacenza, respinge il reclamo in epigrafe. Condanna la società reclamante al pagamento delle spese in favore della controparte che liquida in 500 euro'.