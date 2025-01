Serie D, Piacenza-Cittadella in diretta su YouTube

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mister Gori (Cittadella): “Come sempre il girone di ritorno è un altro campionato rispetto all’andata. Andiamo a giocare in uno stadio che forse è ilpiù bello di questo girone, con un pubblico importante, e contro una squadra che avuto qualche difcoltà fnora ma con una classifca che on rispecchia il suo vero valore. Il Piacenza ha una rosa con dei giocatori di spessore molto alto. Mi aspetto una crescita sotto alcuni punti di vista, perché queste gare si preparano da sole.

Noi ci arriviamo bene anche se con alle spalle due settimane particolari e nella quali sono arrivati dei nuovi giocatori”. Nel Cittadella a disposizione i nuovi arrivati Fant e Boccaccini, sempre fuori Aldrovandi e Fontana.

Stefano Rossini, allenatore del Piacenza: “Sappiamo di aver disputato un girone di andata sotto le attese e ora dobbiamo iniziare a fare punti. La Cittadella può contare su un ottimo organico, formato da calciatori di esperienza e qualità: davanti ha giocatori di esperienza come Guidone e Formato che sono sempre andati in doppia cifra, dietro ha Sabotic e in mezzo al campo un giocatore come Mora che ha giocato anche in Serie A”. Per l’occasione il Piacenza dovrà fare a meno di Silva, Franzini, Muhic, Corradi e Andreoli ma potrà contare sul nuovo arrivato, il difensore Mannucci.

Matteo Pierotti