Serie D, prima sconfitta per il Cittadella

Inizia la seconda frazione con il solito Formato che si invola sulla destra ma viene intercettato da un difensore avversario, nulla di fatto. Brandi, dell’Imolese, ci prova da fuori, Piga devia bene in corner.

Quando la gara sembra indirizzata ad uno dei più scialbi 0-0, ecco la doccia fredda per i padroni di casa, l’Imolese passa in vantaggio con Raffini che, di testa batte Piga, e corre ad esultare nel settore dedicato ai loro tifosi. Il Cittadella prova a buttare il cuore oltre l’ostacolo, attaccando all’arma bianca ma tutto è vano, dopo cinque minuti di recupero, il signor Rago di Moliterno porta il fischietto alla bocca e decreta la fine della partita. Primo ko stagionale per la truppa modenese. Nel prossimo turno il Cittadella sarà di scena in quel di Riccione.



CITTADELLA VIS MODENA 0IMOLESE 1Reti: 36’ st RaffiniCittadella Vis Modena: Piga, Sardella, Sabotic, Aldrovandi, Fontana (42’st Teresi); Caesar Tesa (40’st Serra), Mora (18’st Sala), Marchetti (40’st Pezzani); Bertani, Formato, Guidone (28’st Truffelli). A disposizione: Albieri, Gandolfi, Mondaini, Martey. All. SalmiImolese: Lopez, Brandi, Dall’Osso, Mattiolo, Raffini, Ale, Pierfederici (9’st Gasperoni), Abgui (9’st Gravini) Manzoni, Vlahovic, Darrel, Manes (24’st Yaya). A disposizione: Adorni, Fabretti, Mellon, Dragoi, Ballanti, Diawara. All. D’AmoreArbitro: Rago di MoliternoAmmoniti: Agbugui, Dall’Osso, Brandi, Marchetti, Manes, Lopez, Caesar Tesa, Fontana, Sala, SaboticNote: 2 minuti di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo