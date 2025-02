Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un altro ricorso respinto. Dopo quello della Cittadella che chiedeva la ripetizione della gara contro il Piacenza , il giudice della Serie D ha respinto anche quello dell'Imolese. Il 2-2 di Imolese-Cittadella resta infatti omologato. Così ha deciso il Giudice sportivo della Lnd respingendo il ricorso del club bolognese, che chiedeva la ripetizione della gara per errore tecnico dopo l’espulsione del difensore Elefante. Si terrà invece mercoledì 12 l’udienza presso la Corte d’appello per il ricorso in secondo grado della Cittadella in merito alla gara di Piacenza, dopo che in primo grado il Giudice aveva respinto le richieste del club di via Delle Suore.