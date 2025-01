Serie D, ridotta a una giornata squalifica a Boccaccini del Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Visto che la Corte Federale ha ridotto di una giornata la squalifica ma non l’ha tolta, confermando quindi il rosso a Matteo Boccaccini, è impossibile che il ricorso della Cittadella Vis Modena, che chiede la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro dovuto a scambio di persona, verrà accolto martedì prossimo dalla procura federale. Il ricorso verte infatti sull'errore tecnico dell'arbitro, ovvero sullo scambio di persona, ma se il direttore di gara non l'ha messo, non c'è niente da fare, la partita non potrà mai essere ripetuta.