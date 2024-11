Serie D, Salmi (Cittadella): 'E' stata una battaglia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Francesco Salmi commenta così la vittoria per 2-1 sul campo della Sammaurese, ultima in classifica. 'E’ stata una battaglia su un campo difficile contro una squadra che ora sta bene, noi invece venivamo da due risultati un po’ strani ed eravamo in tensione, devo dire grazie alla squadra che ha fatto l’ennesima prestazione e ha vinto con merito. Abbiamo fatto la gara che avevamo pensato, abbiamo sofferto i 20’ finali perché abbiamo dovuto aggiustarci tatticamente con l’infortunio di Sabotic visto che era fuori anche Aldrovandi. Non era facile rimetterla a posto dopo aver subito il pari alla prima occasione della ripresa, ma la prestazione, la voglia e l’intensità è stata quella giusta e speriamo di poterle mettere in campo anche domenica in un’altra gara difficile come sarà quella col Lentigione'.

'Risultato bugiardo - commenta Protti - il Cittadella ha vinto con un tiro e mezzo in porta. La partita l'abbiamo fatta noi, ma paghiamo l'inesperienza. I ragazzi mi sono piaciuti perchè vedo in loro la volontà a crescere e migliorare, certo il toccasana sarebbe qualche risultato positivo in più e soprattutto la prima vittoria. Troviamo avversari come il Cittadella che può mettere in campo un duo d'attacco che trasforma in oro l'episodio, cosa che noi non abbiamo. Dobbiamo essere convinti e concentrati che si può fare certamente di più. Il morale purtroppo lo fanno i risultati, ai quali noi non dobbiamo guardare in questo momento. Sono convinto e avverto che in loro c'è la propensione ad ascoltare ed a crescere. I margini di far meglio al gruppo non mancano e ci dobbiamo credere e questa prestazione mi induce ad essere positivo. Non voglio parlare degli arbitri in questo momento ma è chiaro che prima della punizione che ha procurato il rigore c'erano dei falli a nostro favore ignorati ed anche nel loro gol, due difensori dei miei erano a terra in area, come a dire che quando non gira anche gli, piccoli in apparenza, episodi lasciano il segno'.

Matteo Pierotti