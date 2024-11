Serie D, Salmi (Cittadella): 'Nel secondo tempo dovevamo fare di più'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sconfitta interna contro il Fiorenzuola : 'Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – le sue parole – mentre nel secondo siamo andati un po’ in confusione, la voglia di fare e di strafare ci hanno portato ad avere fretta, ci è mancata la pazienza per riprendere a fare il nostro gioco. Poi l’infortunio di Mondaini ci ha condizionato, stava facendo bene. Purtroppo abbiamo perso una gara senza subire nemmeno un tiro in porta ma nel secondo tempo dovevamo fare di più'.'Da queste parti hanno faticato in tanti e molte altre ancora non avranno vita facile - esordisce Vincenzo Cammaroto, tecnico del Fiorenzuola -. Siamo contenti perché ci portiamo via un altro risultato pesante, per giunta ottenuto contro una squadra costruita per fare un certo tipo di campionato.

Prima di questa settimana venivamo da un periodo nel quale facevamo tanto ma raccoglievamo poco,

adesso mi sento di dire che il nostro livello di gioco e prestazioni corrisponde abbastanza fedelmente anche ai risultati. Vincere qui a San Damaso vale doppio perché è davvero un campo ostico e sono contento per come i ragazzi hanno saputo interpretare la partita, mostrando davvero un piglio da squadra più matura e consapevole del propri mezzi'. Il tutto in una domenica segnata anche da condizioni del campo al limite: 'Ci siamo adattati a uno spartito che non era quello che avremmo immaginato, perché davvero si faticava a tenere la palla a terra. Ulteriore nota di merito per aver ovviato a questo specifico problema, ma devo dire che i progressi della nostra squadra si erano già visti nelle precedenti uscite. Siamo stati bravi a trovare l’episodio in avvio, poi Gilli ci ha messo le mani quando serviva e direi che il risultato ci ha dato ragione con merito'.



I risultati della 10^ giornata

Imolese-Pistoiese 1-1, Corticella- Progresso 2-0, Piacenza-Sammaurese 0-0, Tau-Lentigione 1-2, Forlì-Prato 2-0, San Marino- Sasso M. 0-1, Cittadella-Fiorenzuola 0-1, Riccione-Tuttocuoio 0-2, Zenith-Ravenna 0-5.

Classifica

Tau 25, Forlì 21, Ravenna 19, Sasso M. 18, Lentigione 17, Pistoiese e Tuttocuoio 16, Imolese 15, Piacenza 14, Cittadella e Corticella 13, Fiorenzuola 12, Prato 10, Zenith 8, Riccione, San Marino e Progresso 7, Sammaurese 4.

Matteo Pierotti