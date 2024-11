Serie D, Salmi: 'Il Cittadella deve iniziare a vincere in casa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poi il tecnico dei modenesi introduce la partita Fiorenzuola, squadra retrocessa dalla Serie D e che attualmente staziona nella zona playout. “Il Fiorenzuola, a dispetto della classifica, è una buona squadra, giovane sì, ma che è stata costruita per stare nell’alta classifica. Noi dobbiamo ritrovare quell’equilibrio che ci ha contraddistinto nella prima parte di stagione, invece viaggiamo tra alti e bassi e la gara con il Forlì ne è stata la riprova. Sull’impegno abbiamo ricevuto critiche ingiuste e se i risultati non sono buoni la responsabilità è solo mia, perchè lo staff, giocatori e società stanno facendo il loro. Per questo domani mi aspetto che la squadra non faccia solo una partita buona, ma anche con determinazione. Dove potremo arrivare? Non lo so, fino a questo momento abbiamo fatto bene, soprattutto fuori casa. Al momento il Tau Altopascio è la più forte, però il campionato è ancora lungo”.