Serie D, slitta l'esito del ricorso del Cittadella Vis Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Era atteso per oggi l'esito del ricorso del Cittadella Vis Modena che chiede di rigiocare la gara col Piacenza per un errore tecnico dell'arbitro, ma sul comunicato della Lega di Serie D non c'è nulla un merito. Si saprà tutto martedì prossimo, a questo punto. Diciamo che le possibilità sono quasi nulle dopo che il giudice, visionando la prova tv e chiedendo all'arbitro un supplemento di referto, ha confermato che non c'è stato nessun scambio di persona infliggendo due giornate di squalifica a Boccaccini, poi ridotte a una.Intanto è stato squalificato per una giornata Sabotic della Cittadella: salterà la gara di domenica a Imola che sarà trasmessa in diretta youtube sul canale Imolese Calcio Channel.Appena 4 gol segnati nelle ultime 8 giornate.

Si spiega anche così il momento difficile della Cittadella che dopo la terza sconfitta di fila ha visto avvicinarsi a una sola lunghezza la zona playout. Dopo l’ottimo avvio di stagione, in cui la fase offensiva aveva prodotto 16 reti nelle prime 11 giornate, dal 2-1 sul campo della Sammaurese del 10 novembre qualcosa si è inceppato e ora in 19 giornate sono 20 le reti. Quella in Romagna è stata anche l’ultima gara in cui Formato () e Guidone (8 e 7 reti, 15 segnate in coppia delle 20 totali di squadra…) sono andati a segno insieme. Da allora l’ex Chievo è a rimasto a secco nelle successive 8 gare in cui sono arrivati solo 4 gol totali e il bomber carpigiano ha timbrato solo nel 2-1 sul Sasso Marconi. C’è poi anche il fattore malasorte che continua a perseguitare la squadra di Gori, visto che con la Pistoiese Formato si è fermato per un problema muscolare e la sua presenza a Imola è in forte dubbio.Sembra aver risolto i problemi societari l'United Riccione che da domenica giocherà sul proprio campo e non più a Cattolica, da dove è stato “sfrattato”.