Sestola, Buzzi Ferraris e Vitale campioni italiani di parapendio

I rispettivi premi sono stati consegnati loro sabato scorso, al termine dell'ultima giornata di gara, nella splendida cornice di Piazza della Vittoria in centro a Sestola.Fabio Magnani ha proclamato e premiato sia i campioni italiani 2024 che i vincitori della formula open, che include anche i piloti stranieri provenienti da ogni parte del mondo, anche extra-UE.I Campionati italiani di parapendio, organizzati dall’Aeroclub Emilia in Volo, si sono svolti dal 21 al 27 luglio, e per le 6 giornate di gare i cieli, teatro della competizione, hanno coinvolto sia i comuni del modenese, con Sestola, Fanano, Montecreto e Lama Mocogno, sia i comuni del versante bolognese come Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano e Alto Reno Terme.



Questa è la terza volta che i Campionati Italiani si tengono a Sestola, dopo le edizioni del 2003 e 2014. I 126 piloti, provenienti da 16 paesi, si sono sfidati in percorsi altamente tecnici, ideati dal direttore di gara Fabio Loro, istruttore di parapendio.

Il campionato ha sfruttato al massimo il periodo previsto, con quattro giornate di volo e due prove cancellate per condizioni meteo avverse.

Sul podio femminile, insieme a Silvia Buzzi Ferraris, sono salite le pilote venete Martina Centa e Giulia Soldà. Nel podio maschile, dopo Biagio Alberto Vitale, si sono classificati i piloti Denis Soverini e Tommaso Carlini. Nella categoria “Italian Serial”, il gradino più alto è stato occupato da Mauro Maggiolo del Volo Libero Montegrappa, seguito da Massimo Rapari e Alberto Castagna (team leader della nazionale italiana). Infine, il podio della categoria “Sport” ha visto il pilota della Repubblica Ceca Stanislav Klikar, Alberto Castagna e Michele Palma.