Sfuma l'obiettivo dei 1500: Paltrinieri grande quarto

Non si concretizza la seconda impresa di Gregorio Paltrinieri, che nella finale dei 1500 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non va oltre il quarto posto. Il 26enne di Carpi parte forte, ma nelle vasche finali cede bracciate e gradualmente il podio sfuma. La vittoria va all'americano Robert Finke, che bissa il successo degli 800 e conquista l’oro anticipando l'ucraino Romanchuk. Terzo il tedesco Florian Wellbrock.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.