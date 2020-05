Stop ai campionati di calcio dei Dilettanti, avanti quelli della Leghe di serie A, B e C: è questo quanto ha deciso oggi il consiglio federale della Figc.Il consiglio ha anche stabilito una nuova proroga per la stagione 2019/2020: le competizioni potranno andare avanti fino al 31 agosto, i campionati professionistici dovranno concludersi entro il 20 agosto.E' una decisiona sorpresa che cambia le carte in tavola soprattutto per le società che avevano già dato per chiuso il campionato. Accettando nel bene e nel male le conseguenze di una classifica e di una stagione bloccato in corsa. Con squadre come il Carpi che attendevano solo la conferma di una promozione in serie B. Condizioni e previsioni saltate. Nulla di deciso. Al di la di come si concluderà, il campionato si chiuderà sul campo e non sui tavoli della federazione. La decisione del Consiglio di procedere preoccupa soprattutto le società meno strutturate per affrontare il proseguio di stagione fatta di tanti costi e zero incassi. Di fatto tutta la compagine delle squadra di serie C. Poi c'è l'incongnita di cosa succederà nel caso di una nuova sospensione o di nuovo definitivo stopNel caso di nuova sospensione per l'emergenza coronavirus il consiglio Figc rimodulerà il format dei campionati con 'brevi fasi di play-off e play-out'; se invece ci sarà un'interruzione definitiva la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e del diverso numero di gare disputate dai club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni.Foto Vignoli da Modenacalcio.net