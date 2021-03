Calcioscommesse, Signori assolto a Modena: 'Il fatto non sussiste'

Assolto 'perchè il fatto non sussiste'. L'ex bomber Beppe Signori, difeso dall'avvocato Patrizia Brandi, è stato assolto questa mattina in tribuale a Modena per la nota vicenda calcioscommesse e in particolare per le presunte combine legate a Sassuolo-Modena e Modena-Siena del 2011. Intorno alle 14, all'uscita dal tribunale si è fermato coi giornalisti per le interviste e per esprimere tutta la propria soddisfazione. L'assoluzione di Signori, che aveva rinunciato alla prescizione, arriva dopo quella di Piacenza per la partita Piacenza-Padova. 'Assolto! Assolto! Assolto! Il fatto non sussiste!!!! È finita finalmente!!! Ora guardiamo avanti' - il commento affidato ai social.