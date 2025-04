Soliera, i Leprotti del rugby festeggiano il loro decimo anno di vita

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sono trascorsi già dieci anni, dalla costituzione della Associazione Sportiva dei Leprotti, un percorso virtuoso, rivolto alla formazione sportiva e sociale dei bambini dai 4 agli 11 anni di età, senza distinzione di genere, attraverso la disciplina del rugby, in un clima sereno e familiare, in un ambiente inclusivo e motivante.

'Come prima cosa mi sento in dovere di ringraziare, chi in questi 10 anni ha incrociato il suo percorso di vita con quello dei Leprotti, li ricordo tutti e virtualmente li abbraccio - le parole del presidente Raffaello Vallone - ricordo con nostalgia e soddisfazione il primo allenamento in assoluto, dove erano presenti tre allenatori e un solo bambino, Andrea.

Prosegue con tanta soddisfazione il percorso che oggi, ci ha portati ad avere le categorie: prime mete, under 6, under 8, under 10, e under 12; a svolgere attività sportiva federale, e ad avere un gruppo di 6 ragazzi under 14 in tutoraggio presso un altro club rugbystico della provincia. Questo decimo anno ci vede insediati a Soliera, che oltre alla nostra sede ospita anche il nostro campo di allenamento, il campo sportivo di via Morello, il quale è diventato la nostra casa'.La Asd Leprotti Rugby Soliera concluderà quindi questa stagione sportiva partecipando ad eventi di alto livello. Già il 13 aprile parteciperà al torneo a San Donà di Piave nel cuore del veneto rugbystico, con tutte le categorie, i leprotti sfideranno le più prestigiose Società del veneto, il 18 maggio parteciperà al torneo memorial Mussini organizzato dalle Zebre family, a Parma, alla sua terza edizione dove i leprotti hanno sempre ben figurato partecipando a tutte le edizioni, il 24 maggio parteciperà al trofeo del Galletto organizzato dal club rugby Parabiago (Mi), e infine un torneo di chiusura organizzato dai leprotti sul campo Morello che si terrà in data 8 giugno 2025. Un torneo di chiusura con formula di triangolare dove saranno anche previsti campi, per giovanissimi che vorranno provare la nostra disciplina per la prima volta, alla fine della manifestazione del 8 giugno, ci sarà la cena sociale di chiusura attività, che congederà i ragazzi per le meritate vacanze estive con l’impegno e la voglia di rincontrarci il 29 agosto per la ripresa delle attività della stagione 25/26.