Sorpresa Ferrari in Cina, Hamilton parte in pole position nella Sprint

Pole position per Lewis Hamilton (Ferrari) nelle prime Qualifiche Sprint della stagione nel Gran Premio di Cina. 1’30″849 e record della pista per il britannico sette volte campione del mondo, che batte di 0″018 l’olandese e iridato in carica Max Verstappen (Red Bull). Terzo Oscar Piastri (McLaren) a 0″080, Charles Leclerc (Ferrari) è quarto a 0″208. Lando Norris (McLaren) non va oltre il sesto posto a 0″544. In mezzo George Russell (Mercedes). Completano la top ten Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin).

'Non mi aspettavo questo risultato, ma sono felicissimo e orgoglioso della giornata di oggi. Melbourne era stato un disastro e sapevamo di non aver estratto tutto il potenziale della macchina. Abbiamo fatto qualche aggiustamento, ma non mi aspettavo la pole - commenta il neo pilota della scuderia di Maranello -. Sono migliorato gradualmente nel corso delle qualifiche. Domani faremo la prima vera simulazione di gara, la McLaren e Verstappen sembrano veramente veloci'.

'Ho faticato sin dall’inizio delle qualifiche. Mi sono sentito un passo indietro rispetto a Hamilton. Ho avuto difficoltà nell’approccio di curva 1, 2 e 3, ma domani cercheremo di fare un’ottima gara insieme. Non sono nella posizione che vorrei, ma il quarto posto è nel complesso buono. Domani non sarà facile gestire le gomme nella Sprint Race' - ha spiegato un amaro Charles Leclerc, quarto con l’altra vettura di Maranello.

Foto Italpress