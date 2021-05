Sorteggi Playoff, il Modena parte con l'Albinoleffe

Sono stati, finalmente, effettuati i sorteggi per definire gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff.Il Modena, assieme a Renate, SudTirol, Avellino e Bari era testa di serie nel sorteggio, e pertanto godrà del vantaggio, se può essere considerato tale, della prima gara in trasferta.I gialli debuttano domenica 23 maggio, orario al momento da definire, in trasferta contro l’Albinoleffe, giunta settima nel girone A al termine della regular season, con 57 punti totali. L’Albinoleffe è approdata alla fase finale superando nei due turni preliminari Pontedera e Grosseto. Il ritorno si disputerà invece giovedì 26 maggio al Braglia, sempre con orario da definire.Gli altri accoppiamenti del primo turno della fase nazionale sono Feralpisalò-Bari, Matelica-Renate, Palermo-Avellino (le due nobili del girone C), Pro Vercelli-SudTirol (la Pro ha eliminato la Juventus Under 23 nel fase a gironi). Per tutte le gare, salvo anticipi per esigenze televisive, al momento ancora da definire, il ritorno sarà giovedì 26 maggio a campi invertiti.Al termine, le cinque squadre che usciranno da questo turno, accederanno alla seconda fase, nella quale entreranno in campo le seconde classificate al termine della regular season dei tre gironi di Lega Pro, vale a dire Alessandria, Padova, Catanzaro; le gare di andata e ritorno del secondo turno nazionale sono in programma per il 30 maggio e il 2 giugno; le tre seconde, Alessandria, Padova e Catanzaro, saranno teste di serie nel successivo sorteggio e giocheranno il ritorno in casa.Il regolamento dei playoff prevede che in caso di parità complessiva nei 180 minuti previsti dalle gare di andata e ritorno, le teste di serie passino il turno; ciò in quanto meglio piazzate in classifica al termine del rispettivo campionato.Al termine del doppio confronto, dopo i 180 minuti, infatti, non si disputeranno tempi supplementari in caso di pareggio complessivo nel conto totale dei goal delle due gare di andata e ritorno (e non dei risultati); sarà sempre la squadra meglio piazzata in classifica, quindi la testa di serie, ad avanzare al turno successivo.Analogamente, si procederà nel turno successivo, vale a dire nel secondo turno della fase nazionale, considerata, dalla Lega Pro, al pari di un quarto di finale.A questo punto, dunque è ora di mettere da parte ogni altro discorso, e di concentrarsi esclusivamente sul cacio giocato; la parola passa e spetterà al campo, unico e ultimo giudice delle sorti calcistiche del canarino.